Eerste ontwerpen voor vernieuwd station Raalte oogsten lof: ‘Geen slecht woord over deze plannen’

Arbeidsmi­gran­ten belangrijk voor Raalter economie, maar waar kunnen ze wonen?

De gemeente Raalte gaat 25.000 euro uittrekken voor een onderzoek rond de huisvesting van arbeidsmigranten. Dat staat in de begroting voor komend jaar. De kwestie kwam afgelopen jaar meerdere keren onder de aandacht, toen bleek dat de arbeidsmigranten per november 2022 van Camping Old Heino moeten verdwijnen.

25 oktober