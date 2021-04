Eerste wapenfeit van Stichting Duurzaam Luttenberg: eigen energiecoöperatie kan aan de slag

IT-be­drijf Azerty groeit door in Raalte, en sponsort alle 1086 spelers van Rohda Raalte met trainings­pak

28 maart IT-bedrijf Azerty blijft in Raalte. Het computerbedrijf groeide de laatste jaren zo hard dat in het dorp de vrees ontstond dat de IT’ers mogelijk niet genoeg zouden hebben aan bedrijfsruimte midden in Salland. Het bedrijf heeft nu de knoop doorgehakt: per 1 januari groeit het door op een nieuwe plek in Raalte. En om dat te vieren worden alle teams van Rohda Raalte in het nieuw gestoken.