Eigen inwoners eerst! Zo denkt Raalte de woningcrisis te lijf te gaan, maar is dat wel zo'n goed idee?

Het was de Raalter VVD-fractie die afgelopen november het voortrekken van eigen inwoners ‘succesvol’ inbracht in de gemeenteraad. Het gemeentebestuur is nu verplicht te onderzoeken hoe woningzoekenden uit de eigen gemeente voorrang kunnen hebben in een zoektocht naar een geschikte koop- of huurwoning. Liefst zo snel mogelijk, als het aan VVD-fractievoorzitter Alexander Kreule ligt.