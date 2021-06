Eigenaar Ronald kijkt machteloos toe bij brand in zijn bedrijf in Raalte: 'Je kan niets doen’

video Dit bedrijf uit Raalte zorgt voor kloppend hart van Eurovisie Songfesti­val: ‘Als alles op zwart gaat, is het onze schuld’

20 mei RAALTE - Raaltenaar Paul Wittenhorst is al bij veel mega-evenementen geweest met zijn bedrijf, maar voor de eerste liveshow van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam had hij echt wel kriebels in zijn buik. Wittenhorst kon dinsdagavond laat tevreden zijn: met de stroomvoorziening in Ahoy was helemaal niks mis, en dat is de verdienste van The Powershop uit Raalte. Wittenhorst had zelfs tijd om van het spektakel te genieten. ,,Een bijzondere ervaring om weer tussen de mensen te zijn.’’