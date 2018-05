Eikenprocessierups is er in Raalte vroeg bij

Straten Raalte hebben weer licht

2 mei De bewoners in Raalte bij wie bijna twee weken de straatverlichting defect was, hebben in hun straat weer licht. Enexis Netbeheer heeft dinsdag de oorzaak van de storing gevonden en verholpen. Volgens een woordvoerder van dit bedrijf was door 'graafschade' uit het verleden de mantel van een kabel beschadigd.