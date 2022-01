Einde aan Kulturhus in Raalte: SallandWonen wil zestien appartementen in pand realiseren

Van schets tot bom-onderzoek: lange aanloop voor grondige opknap­beurt van Kruispunt Bos in Raalte

2022 is het jaar dat veel duidelijk wordt over de toekomst van Kruispunt Bos in Raalte. Het knooppunt waar N348 en N35 samenkomen, krijgt een grondige opknapbeurt. Het is al een tijdje duidelijk dat de N35 met een viaduct over de N348 heen zal gaan. Maar wat is er allemaal nog nodig voordat er überhaupt een schop de grond in kan?

12 januari