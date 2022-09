Einde van iconische auto? Daar denken deze mensen heel anders over: ‘Ze zullen nooit verdwijnen’

Omwonenden Dou­ma-ter­rein in Raalte schrijven frustratie van zich af over ontslui­ting nieuwbouw­wijk

Omwonenden rond het fabrieksterrein van Douma Deuren in Raalte zijn ontevreden over de huidige woningbouwplannen op de locatie. Niet de woningen, maar de toekomstige verkeersafwikkeling is het probleem. Eerder uitten omwonenden al hun zorgen over de ontsluiting van de nieuwe wijk. Aanpassingen van de plannen zorgt niet voor tevredenheid, dus stappen ze naar de gemeente.

8 september