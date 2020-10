Einde verhaal voor oplaten (wens)ballonnen in Raalte: Milieuvervuilend en gevaarlijk, dus verboden

Naast roetveeg­pie­ten ook nog zwarte pieten in Raalte

6 oktober Zwarte piet blijft in ieder geval dit jaar tijdens sinterklaas aanwezig in het straatbeeld van Raalte. De intocht is definitief afgeblazen, maar bij de huis- en schoolbezoeken die nog wel doorgaan, kiest het Sint Nicolaas Komité Raalte (SNKR) voor een mix tussen roetveeg- en zwarte pieten. ‘Als we nu iedereen het mes op de keel zetten, hebben we geen sinterklaas.’