Eindelijk zicht op de uitkijktoren van Luttenberg

Het geduld van Luttenberg wordt beloond. Als alles meezit, kan in november eindelijk de schop de grond in voor de uitkijktoren waar al zeker 2,5 jaar over gesproken wordt. Het bouwwerk vormt, met pakweg een jaar vertraging, het letterlijke hoogtepunt van 700 jaar Luttenberg dat in 2018 uitbundig werd gevierd.

Jenneke van Doesburg, voorzitter van de stichting Luttenberg 700 jaar is blij dat ze kan zeggen dat de uitkijktoren in zicht komt. Het was mede door alle benodigde procedures af en toe lastig om moed te houden, maar: de aanhouder wint.

Fiat

Nu de ecologen en de provincie Overijssel hun fiat hebben gegeven, ligt het plan de komende weken ter inzage in het gemeentehuis van Raalte. Aan draagvlak geen gebrek, weet Van Doesburg. ,,Ik word er regelmatig op aangesproken. Een deel van de toren is gefinancierd door mensen en bedrijven uit het dorp. Zij willen uiteraard graag weten wat de stand van zaken is."

Beklimmen

Inmiddels kan ze dus verklappen dat met een beetje geluk de uitkijktoren van ruim negentien meter hoog nog dit jaar beklommen kan worden. Nadat vier eerdere beoogde locaties om uiteenlopende redenen afketsten, werd met de diverse partijen overeenstemming bereikt over de uiteindelijke plek. Een beetje meer het bos in, maar nog steeds aan de bosrand met Hellendoorn als kijkrichting. ,,Je kunt straks de Holterberg zien, maar ook de andere Sallandse heuvelen.”

Het meeste werk zit in de fundering, weet Van Doesburg. Dat kost relatief veel tijd, mede omdat het beton een aantal weken moet uitharden. Daarna kan de toren als een soort meccano-pakket in elkaar gezet worden. ,,Dat duurt misschien een week.”

Verantwoordelijkheid

Rijst de vraag hoe kan worden voorkomen dat de toren aan vandalen ten prooi valt of dat het in de directe omgeving een enorme rommel wordt. Volgens Van Doesburg was het nog een hele toer om te bepalen wie de eigenaar wordt. De gemeente noch de provincie voelden hier iets voor. Waarschijnlijk wordt Stichting Gemeenschapscentrum Elckerlyc de eigenaar van de toren en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het beheer en toezicht. ,,We hopen dat hierdoor de toren van iedereen wordt en dat iedereen zich ook een beetje verantwoordelijk voelt. Het scheelt natuurlijk dat het ook deels is bekostigd door de inwoners.”

Testcase