Eis: 8 jaar cel voor echtgenoot Peter P. voor doden Durdana de Bruijn uit Heino op zeiljacht voor Colombiaanse kust

Gaan de hoogspan­nings­ka­bels onder­gronds? Raalter buurt blij gemaakt met dode mus

16 september Even dachten omwonenden van de Westdorplaan in Raalte dat ze binnenkort af zouden zijn van de hoogspanningskabels boven de wijk. Zover is het alleen nog niet. Werkzaamheden aan het elektriciteitspunt in de straat gaven de indruk dat het startsein was gegeven voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen, maar het blijkt om regulier onderhoud te gaan.