Elf woningen op perceel aan Brinkweg in Heino? ‘Hier worden de randen wel heel erg opgezocht’

Geschiede­nis­plaat­jes sparen in Heino al succes voordat het begonnen is: ‘Ik kan al een tweede druk bestellen’

23 januari Nog voordat de actie is gestart, is het geschiedenisplakboek ‘Beleef Heino’ al een collector’s item. Vanaf maandag kunnen Heinoërs bij de Albert Heijn van Kim van de Worp plaatjes van de dorpsgeschiedenis sparen. De supermarkteigenaar is enthousiast, en hij is niet de enige: ,,Ook van buiten Heino willen mensen het boek hebben. Ik denk al aan bijdrukken.’’