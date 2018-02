Emotioneel betoog opgepakte speler ON Almelo: 'Moet vrouw van mijn leven hier achterlaten'

Mert Saricicek uit Almelo vreest te worden uitgezet naar Turkije. De 21-jarige voetballer van Oranje Nassau uit Almelo en vriend van Janniek Bruins uit Raalte hoopte donderdag bij een bezoek aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Zwolle een verblijfsvergunning te krijgen, maar in plaats daarvan werd hij gearresteerd.

Mert woont sinds zijn zesde in Nederland. De inwoner van Almelo is in vijftien jaar tijd vernederlandst. Hij spreekt niet goed Turks. Wanneer hij wordt uitgezet naar Turkije dreigt hij direct te worden opgepakt om zijn militaire dienstplicht te vervullen. ,,Wat mij het meest pijn doet, is dat ik de vrouw van mijn leven hier achter moet laten, mijn familie en mijn vrienden...", schrijft Mert. ,,Alles wat ik hier heb bereikt en heb opgebouwd moet ik achter mij laten voor Turkije waarmee ik helemaal niks heb."

Mert Saricicek meldt verder, dat hij in al de jaren die hij nu in Nederland woont maar drie keer in Turkije is geweest. ,,Dat is hetzelfde als een Nederlander die drie keer naar Turkije op vakantie gaat en dat Turkije dan zijn land van herkomst wordt."

Vriendin

Volledig scherm Mert Saricicek in actie voor ON Almelo. © MarcelTerBals/mtb-sport.net/photos Mert diende tot dusverre drie verzoeken voor het krijgen van een verblijfsvergunning in. Keer op keer werden deze afgewezen. Donderdag toog hij vol goede moed opnieuw voor een gesprek naar de IND. ,,We waren in volle vreugde want we wisten zeker dat ik dit keer mijn vergunning voor verblijf zou ontvangen, omdat mijn vriendin voldoet aan alle voorwaarden", schrijft Mert aan z'n achterban. Niet dus...

Petitie

Inmiddels is op internet een petitie gestart om Mert te steunen in zijn procedure om een verblijfsvergunning te bemachtigen. Deze kan worden getekend op Petitie24.com. De petitie is opgezet door Janniek Bruins, de 21-jarige vriendin van Mert uit Raalte, met wie hij sinds het begin van dit jaar samenwoont. In haar smeekbede schrijft ze dat de hele familie van Mert een verblijfsvergunning heeft, alleen hij niet.