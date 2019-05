Endona Heeten bouwt tien nieuwe zonneparkjes in Salland

video Getrainde vechtspor­ters helpen knokkende hooligans: ‘Er zijn vrijwel wekelijks gevechten’

8:05 Goed getrainde vechtsporters maken steeds vaker deel uit van groepen voetbalhooligans die in georganiseerd verband buiten stadions afspreken voor vechtpartijen met rivaliserende clubs. ,,Zorgelijk’’, zegt criminoloog Henk Ferwerda, gespecialiseerd in voetbalvandalisme. ,,Want er ontstaan zo getrainde vechtmachines die mogelijk ook bij andere evenementen opduiken’’.