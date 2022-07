Ene na het andere bushokje gesloopt in Raalte: ‘Leek alsof iemand boos was’

Het gaat om in ieder geval zeven plekken, waaronder drie aan de Westdorplaan en één bij de Plaskerk, meldt omwonende Roy Nijman, die foto’s opstuurde. ,,De gemeente was woensdagavond de boel nog aan het aanvegen’’, zegt hij.

,,Het waren in één straat allemaal hokjes achter elkaar. Het leek wel of iemand boos was en hokje voor hokje vernield had. Bij het ene hokje was het totale glas eruit, bij de andere delen.’’

Grote schade

Sven Strijbosch, woordvoerder van politie Oost-Nederland: ,,Het onderzoek loopt en het is aan de eigenaar, de gemeente, om aangifte te doen. Als mensen meer weten of iets hebben gehoord of gezien, dan horen we dat heel graag. De schade is immers groot en vernielingen als deze zijn onacceptabel.’’

Een woordvoerder van wethouder Ben Nijboer van de gemeente Raalte laat weten: ,,Een groot deel van het glas is vanochtend al opgeveegd door onze medewerkers van de buitendienst. Vanmiddag gaan zij langs de fietspaden met de zuiger, om het fijne glas dat daar ligt op te ruimen.’’

,,We hebben opdracht gegeven om de bushokjes te gaan herstellen, waarschijnlijk komt er deze maand nog nieuw glas in. We gaan aangifte doen van de vernielingen. Het herstellen gaat waarschijnlijk tussen de 2500 en 3000 euro kosten.”

Volledig scherm De politie roept mensen op zich te melden als ze iets hebben gezien. ,,Als mensen meer weten of iets hebben gehoord/gezien, dan horen we dat heel graag. Dat kan via 0900-8844. De schade is immers groot en vernielingen als deze onacceptabel.’’ © Roy Nijman