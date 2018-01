Energie Coöperatie Endona uit Heeten gekozen tot Goudhaentje 2017

'Medikamente Die Grenze' is gewoon van Twentse komaf

13:52 In het ruime pand naast de vernieuwbouwde Aldi in Raalte is een grote drogisterij opgedoken: Medikamente die Grenze. Op het eerste oog lijkt het een Duitse onderneming, misschien zelfs gelieerd aan buurman Aldi. Maar dat is niet zo.