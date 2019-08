Energiepark Heeten wekt in eerste jaar meer stroom op dan verwacht (maar een stuk minder dan Endona naar buiten bracht)

Energiepark Heeten heeft in het eerste jaar van zijn bestaan meer stroom opgewekt dan vooraf werd verwacht, maar lang niet zoveel als Energie Coöperatie Endona in haar persbericht wil doen geloven. ,,Nee, twee miljard kWh is een foutje. Er zijn een paar nullen te veel genoemd in het bericht. We komen in het eerste jaar uit op ongeveer 2,3 Megawatt (MW).”

Ter verduidelijking: als in Heeten in een jaar tijd daadwerkelijk 2.000.000.000 kilowattuur (kWh) aan groene stroom was opgewekt, zou sprake zijn van een opbrengst die zijn gelijke niet kent. Dan zouden de 7750 zonnepanelen in Heeten meer dan een half miljoen huishoudens in heel Nederland kunnen bedienen. Penningmeester Loeck Tomassen van Energie door natuurkracht, kortweg Endona moet er wel om lachen: ,,Dat kan natuurlijk niet.”

Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt op jaarbasis ongeveer 3000 kWh. Met een parkopbrengst van 2,3 MW kan ‘Heeten’ pakweg 600 tot 1000 huishoudens een jaar lang van stroom voorzien. De 2,3 MW van het eerste jaar is een iets hogere opbrengst dan vooraf was ingeschat. Uitgangspunt was ongeveer 2,1 MW per jaar.

Hittegolven

Tomassen is tevreden over het eerste jaar, maar benadrukt dat de hogere opbrengst niet puur te danken is aan de twee hittegolven van de afgelopen maanden. Sterker nog, te heet is ook niet goed voor een zonnepark. Koelen is minstens zo noodzakelijk en dat is lastig tijdens een hittegolf waarbij de thermometer 35 tot 40 graden aantikt. Vooral omdat het in die perioden ’s nachts te warm blijft. De afgelopen maanden bleek bijvoorbeeld dat een zonnige dag in mei meer energie opleverde dan een extreem warme periode zoals we die eind juli beleefden.

Geduld

Eind deze maand is het precies een jaar geleden dat het eerste zonnepark van Salland met een oppervlakte van ongeveer 3,5 hectare de eerste stroom leverde. Dat is voor Endona aanleiding om voor zaterdag 24 augustus een open huis op het programma te zetten. De initiatiefnemers in Heeten willen onder meer uitleggen wat er zoal bij komt kijken als je besluit zelf energieproducent te zijn. ,,Achter de zonnepanelen zit een verhaal over complexe wet- en regelgeving, over partners, subsidies, geduld, doorzetten en soms een beetje rebels zijn', zegt Tomassen. Voor Endona is ‘Heeten’ overigens nog maar het begin. Eerder al liet ze de Stentor weten op relatief korte termijn tien nieuwe kleinschalige zonneparken te willen realiseren in Salland.