Engelse vliegtuigbom uit Raalte laat enorme krater achter: ‘Gisteren stond hier nog mais’

Is de Sallandse vlag na een jaar al goed ingebur­gerd? ‘Hij moet nu zelfstan­dig gaan wapperen’

De Sallandse vlag is bijna een jaar oud. Zo ingeburgerd als die van de Achterhoek is hij nog niet, maar de bedenkers zijn tevreden over de hoeveelheid wapperende Sallandse vlagen in de regio. ,,We krijgen vaak de vraag of er ook autostickers van zijn.’’

29 augustus