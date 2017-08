Enorme proeftuin in Raalte voor duurzame land- en tuinbouw

VideoExpertise vanuit alle disciplines van de land- en tuinbouw samenbrengen en kennis uitwisselen, opdat er innovaties ontstaan 'die de wereld gaan verbazen'. Dat is het ultieme doel van The Green East, een nieuw aan te leggen professionele proeftuin in Raalte.

Onderzoekers uit binnen- en buitenland zijn welkom om nieuwe ideeën te testen op het terrein van zes hectares, dat daartoe is aangekocht door Maan Group. Zowel studenten als beginnende ondernemers, maar ook bestaande bedrijven die een nieuwe ontwikkeling willen beproeven. En natuurlijk de medewerkers van het Raalter familiebedrijf, dat zijn plannen vrijdag presenteerde.

Nederzetting

The Green East wordt een kleine nederzetting, bestaande uit huisjes waar studenten tijdelijk kunnen wonen, kassen, laboratoria, kantoren en veel vruchtbare grond in de buitenlucht. Het is de bedoeling dat alle plannen over vijf jaar gerealiseerd zijn. Op het terrein aan de Drosteweg was voorheen de varkensproefboerderij van Wageningen University & Research gevestigd.

Kruisbestuiving

De samengebalde kennis op het gebied van land- en tuinbouw moet volgens de initiatiefnemers, vader André en dochter Annelie Jansen, leiden tot een voortdurende kruisbestuiving van nieuwe inzichten. Het is de bedoeling dat de innovaties bijdragen aan de mondiale circulaire economie, waarin alle grondstoffen voor de kringloopcyclus behouden blijven en er geen afval resteert.

Nieuwe starters

Ook verwachten zij een versterking van de regionale economie. Zo is het de bedoeling dat jonge onderzoekers die met succes een innovatief idee hebben uitgetest, zich met hun nieuw op te starten bedrijf in Salland vestigen. Ook hopen de Raalter ondernemers kinderen van boeren in deze regio van de intensieve veeteelt, zoals varkenshouderijen, over te halen naar duurzame land- en tuinbouw.

Wie duurzaam wil ondernemen, krijgt hier een zetje in de rug. ,,Jammer genoeg sneuvelen veel initiatieven al in een vroeg stadium. De kosten schrikken vaak af en bovendien ontbreken de ruimte en de juiste faciliteiten.''

The Green East werkt onder meer samen met Wageningen University & Research, Kennispoort Zwolle (cluster agrofood) en Aeres Agrarische Hogeschool Dronten.

Beeld van varken keert terug aan Drosteweg

Stevig in de grond verankerd siert de bronzen zeug voortaan de toekomstige proeftuin The Green East van het familiebedrijf Maan Group. Het beeld staat er als blijvende herinnering aan de voormalige varkensproefboerderij van Wageningen University & Research (WUR) aan de Drosteweg in Raalte.