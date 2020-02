Enorme run op gratis nestkastjes tegen eikenprocessierups in Raalte

Maar nog geen halve dag na de aankondiging grijpen mensen al mis. De natuurvriendelijke oplossing is niet meer te verkrijgen bij de gemeente. Vijfhonderd nestkastjes, die koolmeesjes moeten aantrekken, hangen in het voorjaar aan verschillende eiken in Raalte en omgeving. De gemeente zet flink in op de natuurlijke bestrijding van de rups. Vijanden als koolmezen, vleermuizen en sluipwespen moeten zorgen voor minder brandharen die voor irritaties aan huid, luchtwegen en ogen zorgen.

,,Ongelooflijk. Binnen een halve dag moesten we de aanmeldingslijst stopzetten", zegt een woordvoerder. De gemeente is positief over de ontwikkeling en gaat bekijken of er nog meer kastjes beschikbaar komen voor inwoners uit de gemeente Raalte. ,,We gaan kijken wat het bereik is van de kastjes. We willen dat er een verspreiding over de hele gemeente komt, waardoor we de rups het best aanpakken.”