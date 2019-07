Er zit weer muziek in de beiaard van Raalte: wekelijkse live-uur lijkt gered

Sallandse Boer Marcel: ’Boeren moeten meer hun verhaal vertellen’

27 juli Het was niet de vraag óf Marcel Strijtveen uitverkoren zou worden tot Sallandse Boer tijdens Stöppelhaene. Maar wannéér? ,,We moeten ons te veel verdedigen tegen kritiek op de landbouw. Dat moeten we voor zijn’’, zegt de nieuwe ambassadeur van het oogstfeest in Raalte.