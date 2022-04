Erik Neimeijer uit Heino maakt én verkoopt digitale kunst: hoe werken NFT’s?

Hart van Lierderhol­thuis klopt weer na eerste borrel in nieuw dorpscafé: ‘We mogen trots zijn na zo’n ramp’

Lachende gezichten alom in Lierderholthuis. Na de desastreuze cafébrand van het enige café in het dorp in 2020 hebben inwoners op de vrijdagmiddagborrel voor het eerst een kijkje genomen in het nieuwe centrale punt van het dorp. ,,Laat dit de eerste van vele borrels zijn hier.’’

21 maart