Ernesto Hoost laat de boksers in Raalte zweten

Ernesto Hoost laat bij nieuwbakken vechtsportschool Tabonon in Raalte het zweet flink druipen. De gasttraining van de voormalig K1-kampioen begint zaterdagmiddag nog geruststellend: ,,Het maakt niet uit wat je kunt, we gaan gewoon lekker trainen. Ik pas me aan aan jullie.''

Ernesto Hoost, voormalig K1-vechter (K1 is de sport die technieken van onder andere het thaiboksen, taekwondo, karate, kungfu, kickboksen en het traditionele boksen combineert) won in de jaren negentig viermaal het befaamde K-1-toernooi in Japan, en is nu naar Raalte gekomen voor de officiële opening van vechtsportschool Tabonon.

Zeskamp

,,Tsja, Raalte, ik ken Raalte alleen van de Zeskamp'', zegt Hoost, nadat hij sportschool-eigenaresse Hanieh Kamran heeft gefeliciteerd met haar dependance van de Zwolse boksschool, het tot vechtsportschool omgebouwde uitvaartcentrum in Raalte.

,,Weten jullie dat nog, Zeskamp?'' Geen reactie. Slechts een enkeling tussen de aanwezigen weet waar Hoost het over heeft. De Zeskamp was in de jaren zeventig een populair televisieprogramma van de NCRV. In het seizoen '72/'73 deed een team uit Raalte mee. De ploeg belandde in de finale. Bussen vol met supporters gingen mee naar Rotterdam om Raalte kampioen te zien worden. ,,In mijn herinnering won Raalte altijd'', grinnikt Hoost. ,,Als ik aan Raalte denk, dan denk ik steeds aan de Zeskamp.''

Fanatiek

Daarmee is direct duidelijk dat de vechtsporter niet meer 'piep' is. Maar fanatiek is de 52-jarige, ruim honderd kilo wegende sportman, nog steeds. Hij daagt de aanwezige sporters uit, laat ze zien en voelen wat de bedoeling is en moedigt ze aan om het beste uit zichzelf te halen. Al gauw vliegen de zweetdruppels in het rond in de Raalter sportzaal. Kyson (9) vind het geweldig om zo dichtbij de voormalig vechtkampioen te staan. ,,Geef mij maar een rechtse directe. Op mijn hoofd'', daagt Hoost de jongen uit. Hoewel hij nog jong is, kent hij Hoost wel. ,,Ja, tuurlijk, hij bekijkt alle filmpjes op YouTube'', zegt zijn moeder. ,,Hij vindt het prachtig dat Ernesto hier is.''

Quote Voor buitenstaanders lijkt het op dom slaan en schoppen, maar ik weet dat het niet zo is Ernesto Hoost

En dan haalt Kyson uit met rechts. Mis. En nog eens. Weer mis. ,,Mijn hoofd zit hier'', wijst Hoost uitdagend naar zijn voorhoofd. En dan moet de K1-bokser snel wegdraaien om de krachtige stoot van de kleine Kyson te ontwijken.

Lezingen