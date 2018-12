Erwin Nyhoff uit Heeten en Lisanne Spaander uit Harderwijk niet in Top 2000

Woensdag wordt de complete lijst van de Top 2000 bekend gemaakt, maar nu al kan iedereen checken of een bepaald nummer in de lijst staat. You Still Think van The Prodigal Sons, de voormalige band van Erwin Nyhoff uit Heeten, staat er in elk geval niet in. En ook op Vechtersbaas van Lisanne Spaander is niet voldoende gestemd om in de lijst te komen.