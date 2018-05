Exploitant zonneparken laat oog vallen op Raalte

Het bedrijf wil evenwel niet zeggen welke locatie dat betreft. Ook over het beoogde oppervlak wijdt Solar Provider Group nu niet uit. Het plan is sowieso in een pril stadium. Er is bijvoorbeeld nog geen vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente.

Omwonenden

Omwonenden van het zoekgebied hebben een uitnodiging gekregen voor een informatiebijeenkomst. Die is aankomende week. ,,Het is een uitnodiging voor de omwonenden om mee te denken en hun mening te geven over de locatie die we op het oog hebben'', laat projectontwikkelaar Richard Stouthart van Solider Provider Group weten. Hij wil niet zeggen waar dat is. ,,We willen dat zelf tegen de omwonenden vertellen.'' De zegsman benadrukt dat er nog niks is besloten of vast staat. ,,We gaan samen met de omwonenden kijken hoe we dit project willen gaan vormgeven.''

Belletje

Hoewel de gemeente volgens Solar Provider Group op de hoogte is, doet de naam van het bedrijf bij wethouder Frank Niens (Gemeentebelangen) geen belletje rinkelen. Los daarvan kan hij op dit moment überhaupt niet aangeven of het plan van Solar Provider Group bespreekbaar is. De gemeente is namelijk nog bezig met de vraag wat ze met zonneparken aan wil.

Oppervlakte

Thema's die daarbij aan de orde komen zijn onder meer inpassing in het landschap, de oppervlakte en de betrokkenheid van omwonenden. Pas als de gemeenteraad daar uitspraken over heeft gedaan, is er een meetlat om concrete verzoeken aan te kunnen toetsen. Niens kan nog niet zeggen wanneer dat beleid er is.