Explosie op rondvaartboot in Nijverdal, schipper krijgt accuzuur over zich heen

Sallandse cidermilk­sha­ke en stoete van Bakkerij Van der Most genomi­neerd

30 augustus De cidermilkshake van de Sallandse cider El-Cid is genomineerd voor de titel Smaakmaker van Overijssel. Ook de stoete van Bakkerij Van der Most, met vestigingen in onder meer Raalte en Heino, behoort tot de kanshebbers. Gedeputeerde Hester Maij maakt de winnaar zaterdag bekend op het Stadsfestival in Zwolle.