Explosievendienst stelt vliegtuigbom Raalte veilig: 500-ponder later tot ontploffing gebracht

update + videoIn Raalte is dinsdagmiddag een vliegtuigbom gevonden vlak bij de N35 en het treinspoor. De bom uit de Tweede Wereldoorlog is ontdekt bij werkzaamheden op het MBI-terrein. Gedurende enkele uren is het gebied in een straal van honderden meters afgezet en is alle verkeer in en rond het dorp vastgelopen.

Het gaat om een Engelse 500-ponder, een bom hier is gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bom is gevonden bij werkzaamheden van het bedrijf Ten Brinke. Dat bedrijf onderzoekt de grond op explosieven, aangezien het gebied is aangemerkt als verdacht. Daarom heeft het gebied een zogenoemde NGE-status: niet gesprongen explosieven.

Terrein in ontwikkeling

De politie sloot het complete gebied rond de vindplaats af rond 14.45 uur. De N35 was uren dicht en de treinen tussen Heino en Nijverdal reden niet. Verkeer in het dorp en op de omliggende wegen liep muurvast. Tussen Zwolle en Almelo stond het verkeer vast vanaf Heino. Van Mariënheem naar Raalte stond het stil en ook op de Deventerweg liep het vast. In Raalte zelf werden de Ganzeboomlaan en de Kanaalstraat afgesloten. Ondertussen keken scholieren, inwoners en passanten van enkele honderden meters afstand naar het MBI-terrein, waar de bom is gevonden.

Volledig scherm Bij de afzetting rond de Enkstraat worden hulpdiensten toegelaten tot het gebied waar de bom is gevonden. © News United / Rens Hulman

Momenteel worden veel saneringswerkzaamheden uitgevoerd. Het voormalige fabrieksterrein is inmiddels al enkele jaren in ontwikkeling. Zo heeft carnavalsvereniging De Stöppelkaters sinds enkele jaren haar thuisbasis op het terrein, staat er een klein zonnepark en in de toekomst krijgt ook de Voedselbank hier een nieuw onderkomen.

Ontmanteling

Na het eerste onderzoek zegt Officier van Dienst (OvD) Rik Tinholt over bom: ,,Het is een aardige jongen.’’ Het treinverkeer werd stilgelegd, de provinciale weg N35 ging ook dicht. De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) is daarna bezig gegaan met het onderzoek, aldus Tinholt. Omdat het explosief er al tientallen jaren ligt, maakt het volgens hem niet veel uit of de bom direct of enkele dagen later onschadelijk wordt gemaakt.

Volledig scherm Het verkeer kan de N35 niet gebruiken en moet zich een andere weg zien te vinden. Als gevolg daarvan staat verkeer rond Raalte volledig vast. © News United Arnold Roolvink

Even later zegt Gerard (geen achternaam vanwege veiligheidsredenen) van de EOD dat de bom enkele meters van de N35 af is geplaatst en met zand is toegedekt. ,,Een Engelse vijfhonderdponder, maar zonder ontsteking aan de achterzijde. Veilig afgeworpen, noemen wij dit. Het levert geen gevaar op. Ik begrijp dat het spannend is, maar voor ons is dit de normaalste zaak van de wereld.”

Mede daarom stelt de hulpdiensten alle wegen weer open rond 18.00 uur. Woensdag gaat de EOD verder met het vernietigen op een andere locatie. Vanwege puur economische overwegingen wordt de bom morgen of later in de week elders ontmanteld. ,,Je zit te dicht bij de N35 en het zonnepark. We kunnen de bom veilig vervoeren. Dus brengen we hem naar een veilige locatie.”

Niet eerste keer

Het is niet voor het eerst dat er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog wordt gevonden in de gemeente. In februari 2021 is nog een vliegtuigbom gevonden aan de Oude Linderteseweg in Raalte, tijdens nieuwbouwwerkzaamheden. Een dag later is de bom vervoerd naar bedrijventerrein De Zegge en daar tot ontploffing gebracht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Het MBI-terrein in Raalte. Tussen de bomenrij ligt de N35. © archief/Ronald Hissink

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © Rens Hulman / News United