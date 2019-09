Extra bedrijfswoning voor Flierefluiter Raalte: omwonenden ageren tegen plan

Aanspannin­gen in Heeten in actie op hip­pie-par­cours

19 september De ruim negentig deelnemers aan de samengestelde menwedstrijd van Menvereniging Heeten Het Aangespannen Paard wanen zich dit weekeinde in de jaren zestig van de vorige eeuw. Thema van de 32ste editie is ‘Flower Power’. De hindernissen rondom de manege zijn in hippie-stijl aangekleed. Vader Harry en dochters Lisa en Linda Tutert en Joop Haverslag maakten gisteren met hun aanspanningen alvast een testrit op het terrein aan de Schöpkesdijk.