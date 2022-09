Extra huizen in Luttenberg, en groep bewoners koopt stuk grond voor eigen woonproject

Met video Wroetvar­kens­stal in Heeten oogst lof, maar duurder vlees schrikt af: ‘Ik kies toch vaak voor de knallers’

Wat te doen op een zonnige zondagmiddag? Even gezellig samen naar een varkensstal, bijvoorbeeld. Vanwege het Weekend van het Varken zetten veertien stallen in het land hun deuren open. Dat zijn dan niet de megastallen, maar juist de boeren die het net even anders doen. De bezoeker geniet ervan, maar eenmaal bij het vleesschap is het toch de portemonnee die de keus bepaalt.

11 september