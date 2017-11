Extra prijzen bij AV Salland Crossloop van Raalter marathon-veteraan

De AV Salland Crossloop, rondom het Hoftheater in Raalte, kent vijf onderdelen, de 10- en 5 kilometerwedstrijd, en de 3-, 2- of 1-kilometerloop voor de jeugd. Waar doet je zelf aan mee?

Muziekdocent

,,Nergens aan’’, zegt Hans Groen, die naast lopers vooral bekend is als musicus, muziekdocent en momenteel als dirigent van Orkest Over de IJssel. ,,Ik ben bang voor blessures. Daarom ben ik terughoudend met lopen in de bossen. Crossen doe ik niet. Dat glibberige, dat wil ik niet. Ik vind het heel gaaf hoor, daar niet van, maar zelf loop ik liefst op een stevige ondergrond.’’

Hoe zat het ook al weer? Hoe ben je aan je honderdste marathon én aan een boek toegekomen?

,,Het was in 1996, twee van mijn drie dochters waren geboren, toen ik op een ochtend in de spiegel keek. Jeetje, wat een dikke kop! Ik ben 1.80 meter en ik woog 93 kilo. Dat zat me in de weg. Ik heb een boek gekocht, iets van ‘marathonlopen voor dummies’ en ben gaan rennen. Twee weken later was alles overbelast. Veel te fanatiek. Toen heb ik hulp ingeschakeld van een fysiotherapeut en ben ik beter gaan trainen. Een jaar later, in 1997, liep ik de Rotterdam Marathon. Sindsdien ben ik, naast mijn muziekwerk, dus ook een marathonloper. In april van dit jaar, precies 20 jaar later, heb ik mijn honderdste marathon gelopen en mijn boek afgerond.’’

Enig idee hoeveel hardloopkilometers je in de benen hebt in de afgelopen twintig jaar?

,,Ja, exact zelfs. Alle trainingen en marathons heb ik in een logboek bijgehouden. Ik ben in afstand meer dan de aarde rond geweest, bijzonder hè. Omdat ik alles nauwkeurig heb bijgehouden, kon ik er een boek over schrijven. In dat boek mijn belevenissen, van honderd marathons, een hoop gekkigheid, bijvoorbeeld over genetisch gemanipuleerde doperwten, over patat en bier, over seks. Dat boek is eigenlijk een uit de hand gelopen geintje voor mijn hardloopkameraden, de ‘Roalter Runners’. Het leek me leuk om bij deze crossloop niet de winnaars het boek cadeau geven, maar juist lopen die normaal niet in de prijzen vallen.’’

Je draagt AV Salland een warm hart toe, maar zelf ben je nooit verbonden geweest aan een club. Waarom niet?

,,Ik werk veel ’s avonds waardoor ik nooit op vaste tijden bij een club kan trainen. Dat vind ik best jammer. Ik zou iedereen aanraden om wél onder begeleiding te lopen. Het is een stok achter de deur en bovendien gezellig.’’

Je bent zondag dus niet als loper of muzikant, maar als prominent gast aanwezig bij de AV Salland Crossloop. Je mag ook het startschot lossen. Hoe leuk is dat?

,,Vind ik leuk. Ik vind het een eer. Het is hartstikke mooi dat AV Salland deze loop organiseert. Ik ben een fan van de club. Bovendien is het grappig dat speaker Henk Borgmeijer het woord voert. Hij komt ook voor in mijn boek. Bij heel veel wedstrijden die ik heb gelopen was hij als speaker aanwezig. Henk weet veel, praat heel bevlogen, dat zorgt voor een enorme sfeer.’’

Heb je een boodschap voor beginners die overwegen te gaan hardlopen of mee te gaan doen aan de AV Salland cross?