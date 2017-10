Fadi vindt een vaste baan in Raalte: iedereen blij

Fadi Bazido (27) prijst zich gelukkig dat hij drie jaar na zijn vlucht uit Syrië een vaste baan heeft gekregen. Het Raalter bedrijf Dunlop, wereldleider in de productie van bedrijfslaarzen, is een vurig gewenste arbeidskracht rijker.

De gemeente Raalte zwaait verheugd een uitkeringsgerechtigde uit. Zo hebben alle partijen baat bij het zogenoemde ontwikkeltraject: werkzoekenden helpen om op eigen benen te staan via een interne bedrijfsopleiding van zes maanden.

Eerst bedenkingen

Productiemanager Henk Wijnberg verzekert dat Dunlop staat te springen om enthousiaste arbeidskrachten zoals Bazido. ,,De laarzen lopen hier de poort uit'', stelt hij. ,,Aanvankelijk had ik mijn bedenkingen bij dit project, maar het ging meteen heel goed. Fadi begon op onze afdeling Finishing, waar de laatste hand aan de laarzen gelegd wordt. Maar hij is al doorgestroomd naar onze productieafdeling, Injectie. Dat is heel bijzonder. Sterker nog, in de afgelopen 33 jaar heb ik zo'n snelle promotie niet eerder meegemaakt.''

Teamverband

Wijnberg vindt het belangrijk dat een leerling zich meteen welkom voelt. ,,We werken hier in teamverband. Dat is heel belangrijk. Daarom mag iemand niet het gevoel krijgen dat hij er alleen voor staat. Magdalena Milanowska en Steven Schutte hebben hem als speciaal maatje geholpen. Hij begon hier in april en medio juni hebben we hier samen zijn eerste feestje gevierd. Hij was geslaagd voor zijn Nederlandse staatsexamen.''

Met zo'n diploma kan een statushouder aantonen dat hij het Nederlands als tweede taal voldoende beheerst om voor werk of studie in aanmerking te komen. ,,Ik studeerde van 2008 tot 2012 in Egypte tandheelkunde aan de Universiteit van Caïro'', schetst Bazido in uitmuntend Nederlands zijn achtergrond. ,,Vanwege de burgeroorlog ben ik teruggegaan naar mijn ouders in de stad Latakia. Maar het was geen leven daar. Na drie maanden ben ik gevlucht.''

Eigen huis

Bazido verbleef in diverse asielzoekerscentra voordat hij op 20 augustus 2015 de sleutels kreeg van een eigen huis, aan de Laurier in Raalte. Hij is verheugd dat hij nu een nieuw bestaan kan opbouwen. ,,Mijn leven was kapot. Ik wil mijn verleden vergeten en hier opnieuw beginnen. Ik vind dit echt leuk werk. En mijn collega's zijn heel aardig. Mijn jongere broer, Bashar, woont ook in Raalte. En ik heb al drie Nederlandse vrienden. We zitten in het weekend tot diep in de nacht te kaarten.''

Klaas Klein, die als ambtenaar de verbindende schakel vormt tussen werkgevers en uitkeringsgerechtigden, telt tevreden de eerste zegeningen van het project. ,,We hebben de verplichting om zo veel mogelijk van de 450 inwoners met een uitkering aan werk te helpen. Door de aantrekkende economie zitten bedrijven verlegen om nieuwe arbeidskrachten, maar het laaghangend fruit is al geplukt. Daarom moeten we vraag en aanbod nader tot elkaar zien te brengen. Vandaar dit ontwikkeltraject. Alleen als alle partijen tevreden zijn, wordt het een succes.''

Zes maanden opleiding

Wie deelneemt aan het ontwikkelproject verplicht zich om een opleiding van zes maanden te volgen. Met behoud van uitkering en tegen een geringe vergoeding per werkuur. Eerst algemene basisbeginselen, zoals op tijd komen, daarna specifieke vaardigheden. Na zes maanden kan de kandidaat bij het bewuste bedrijf een vaste baan krijgen of een betrekking via een uitzendbureau. Ook is het mogelijk dat hij bij een andere werkgever in de regio aan de slag gaat.