Fanfare in Heeten viert alsnog 100-jarig bestaan

Dedems­vaart­se pastor Ria Doornbusch heeft ‘praktijk­er­va­ring’ als het om armoede gaat: ‘Mensen voelen de schaamte’

Ze heeft vroeger zelf in de bijstand gezeten. Pastoraal werker Ria Doornbusch weet waar ze over praat als ze in gesprek is met mensen die in armoede leven. De Bornse pastor, die nu voor drie Twentse parochies werkt, gaat komend najaar aan de slag in het Vechtdal en Noord-Salland.

11 augustus