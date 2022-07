Farmers Defence Force-jurist hekelt bestreden noodverordening Raalte: 'Gekopieerd en geplakt’

Sallandse pastor Schrijver was gelukkig met roeping: ‘Maar loslaten boerenle­ven kostte wel moeite’

Op 93-jarige leeftijd is emeritus-priester Ben Schrijver overleden. De geboren Heinoër was onder andere pastoor van de Sebastianusparochie in Haarle en assisteerde nadat hij met emeritaat ging in de parochiekerken van Hoonhorst en omstreken, die nu deel uitmaken van de Emmanuelparochie.

7 juli