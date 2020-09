Felle brand zorgt voor gesprongen ruiten in Raalte: huis onbewoonbaar

VIDEO Het binnenspor­ten begint en zo doet Sportbe­drijf Raalte er alles aan om het coronavi­rus buiten de deur te houden

1 september Door het coronavirus waren sportzalen, kleedkamers en kantines maandenlang gesloten. Tot nu. Maar hoe sport je veilig in de zaal of in het zwembad? Wat gebeurt er als een volleyballer besmet is? Henry Bronkhorst, directeur van Sportbedrijf Raalte, geeft een rondleiding door Nieuw Tijenraan, een sportcentrum in een coronaproof jasje.