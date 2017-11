Fietser gewond bij ongeluk in Raalte

Arie van der Wilt lijsttrekker PvdA Raalte

16:16 Arie van der Wilt voert de kandidatenlijst van de PvdA Raalte aan voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. De 58-jarige Raaltenaar is nu fractievoorzitter voor de sociaal-democraten in de gemeenteraad. De volledige lijst van de PvdA wordt in de ledenvergadering op 29 november vastgesteld.