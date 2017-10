Fietsers zorgen voor trammelant in winkelgebied Raalte

In winkelgebied ’t Raan in Raalte Noord moet je opletten dat je niet van de sokken wordt gereden. Vooral scholieren, vaak in grote groepen, fietsen dwars door de winkelpassage. Dat kan zo niet langer, vindt Wim de Hair van GemeenteBelangen.

Voetgangers moeten op hun tellen passen in de winkelgebied aan de Kwartel. ,,De jeugd raast op de fiets tussendoor. ,,Dat geeft vaak gevaarlijke situaties’’, zegt Ans Rensen van Passie Flora, de bloemenzaak die de entree in de passage heeft. ,,We hebben niet voor niets dingen uitgestald.’’

Gevaarlijk

Voor de bloemenwinkel staan verschillende tafels met plantenbakken er op. Daarnaast zijn nog twee ‘podia’ met koopwaar uitgestald. ,,Door de obstakels moeten fietsers beter sturen of afstappen. Het wordt al bijna te vol, dat moet ook weer niet. Maar ja, we proberen wat, want het is gevaarlijk.’’

Supermarkt Jumbo, bakkerij Jorink en bloemenzaak Passie Flora hebben hun toegang aan de doorsteek. Winkelwagens van de supermarkt staan buiten gestald. Er staan paaltjes in de passage, waar auto’s niet tussendoor passen. Maar fietsers hebben vrij baan.

,,Er zijn veel ouderen die hier boodschappen doen’’, zegt een 69-jarige bezoekster uit Raalte Noord, die zich ergert aan de situatie. ,,Heel vervelend. De jeugd fietst met groepen tegelijk tussendoor. Het is vervelend voor de ouderen, of voor mensen met kleine kinderen en de winkelwagentjes. Gevaarlijk zelfs. Bovendien zetten de schoolkinderen hun fietsen kriskras neer bij de supermarkt als ze wat gaan kopen. Ze versperren de doorgang, gooien rommel op straat, het maakt ze niks uit. Heel gemakzuchtig. Het lijkt wel of ze geen fatsoen meer hebben.’’

Buitenom

De ‘officiële’ fietsroute, ook veel gebruikt, loopt buitenom het winkelgebied. Linksom of rechtsom, kan allebei. De kortste route gaat echter dwars dóór het winkelgebiedje. Er geldt ter plaatse geen fietsverbod. Maar dat zou er dus wél moeten komen, vindt Wim de Hair van GemeenteBelangen (GB). ,,Herhaaldelijk gebruiken fietsers en scooters, zowel jong als oud, deze doorgang waarbij onveilige situaties ontstaan tussen mensen die met volle boodschappenwagens op weg zijn naar de parkeerplaats. Met name senioren ondervinden hierdoor overlast’’, zo heeft GB inmiddels in een brief aan het college geschreven.