File op de N35 tussen Heino en Raalte na kettingbotsing

Corona-uit­braak bij distribu­tie­cen­trum Jumbo in Raalte: honderd besmettin­gen, maar géén sluiting

11 maart Er is een forse corona-uitbraak onder werknemers van het Jumbo-distributiecentrum in Raalte. Volgens de supermarktketen zijn er circa 100 van de 900 werknemers besmet geraakt. Bij het distributiecentrum in Raalte werken ook veel arbeidsmigranten. Ondanks het hoge aantal besmettingen wordt de locatie aan de Almelosestraat niet gesloten.