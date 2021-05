Flierefluiter Raalte wil naar 100.000 bezoekers per jaar: ‘Aantrekkelijk worden voor groot deel Nederland’

Doorstart Strunk in Raalte is tóch niet zeker, ondanks beloften van wethouder: ‘Een flutnoti­tie van jewelste’

16 april De mist rondom Cultuurboerderij Strunk in Raalte wordt alsmaar dikker. Waar wethouder Wout Wagenmans eerst nog het volste vertrouwen had in een toekomstige doorstart van ‘De Nieuwe Strunk’, blijkt nu dat uit een onafhankelijke evaluatie moet blijken of een doorstart wel reëel is. Ondertussen houden de wethouder en de oud-projectleider de kaken stijf op elkaar.