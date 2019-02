Flinke schade door schoorsteenbrand Heino

Kinderpor­no op school in Zwolle, Raalte en Wijhe: dit is de jongen (13) bij wie het allemaal begon

18 februari Het verspreidde zich onlangs razendsnel onder leerlingen van het Carmel College in Raalte, de Capellenborg in Wijhe en vervolgens ook de Van der Capellen Scholengemeenschap in Zwolle: kinderporno. Doorgestuurd in WhatsApp-groepen. Als ‘grapje’. Maar de jongen bij wie het allemaal begon heeft zijn lesje nu geleerd.