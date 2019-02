Floor (11) en Nanu (10) winnen voorleeswedstrijd Raalte

Opvanghuis in Raalte voor ouders in echtschei­ding

6:00 Ouders in Raalte en Olst-Wijhe die in een echtscheiding liggen, kunnen tijdelijk wonen in een zogeheten Parentshouse in Raalte. Het onderkomen is eveneens bestemd voor samenwonende ongehuwde stellen, die afkoersen op een relatiebreuk, en duo’s die een time-out inlassen voor hun relatie. Ook voor hen geldt dat ze minderjarige kinderen hebben en een zelfstandige woonruimte zoeken.