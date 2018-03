Formido bouwmarkt in Raalte wordt omgevormd tot Praxis

Zelfs gratis parkeren lokt auto's niet naar parkeergarage Het Schip Raalte

16 maart Nog altijd parkeren te weinig bezoekers van het centrum in Raalte hun auto in de parkeergarage Het Schip. Mede daardoor is het na het afschaffen van het betaald parkeren in het dorpshart, soms lastig een parkeerplaats te vinden. De parkeerkelder onder het woon- en winkelcomplex is slecht bezet.