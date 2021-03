Forse kettingbotsing laat verkeer op N35 tussen Heino en Raalte op de rem trappen

Dit is de nieuwe samenstel­ling van de Sallandse rockband Bökkers: ‘Het wordt euforisch en uitgelaten’

26 februari Bökkers knalt door. De Sallandse rockband gaat verder in een nieuwe formatie en de eerste shows zijn inmiddels gepland. Nadat vorig jaar bekend werd dat de bandleden ieder hun eigen weg gingen, zocht frontman Hendrik Jan Bökkers naar versterking. En die vond hij. ,,De eerste keer met z’n allen in de studio was bijzonder. We konden direct aftikken en gaan”, zegt de zanger.