Foutparkeerders gaan niet meer vrijuit

Geen enkele bekeuring vanwege fout parkeren is er in het centrum van Raalte gegeven tussen 3 april en 12 september van dit jaar. In de afgelopen twee weken schreven bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) plotsklaps 35 parkeerbonnen uit.

De gemeente is lange tijd lankmoedig geweest bij parkeercontroles in het dorp Raalte. Twee weken geleden schreven boa's daar voor het eerst processen-verbaal uit. Dat is opmerkelijk, want vanaf medio juni zou er geen genade meer gelden voor foutparkeerders.

Een half jaar geleden verdwenen in het centrum van Raalte de parkeermeters en werden er nieuwe blauwe zones ingesteld. Daar wordt de parkeerduur beperkt; tot dertig minuten, twee of drie uur. In de eerste maanden werden er overschrijdingen van de parkeerduur geconstateerd, maar lieten boa's het bij waarschuwingen. Zo konden automobilisten wennen aan de nieuwe regeling.

Parkeerregime

Vanaf halverwege juni zou er bekeurd worden, zo liet burgemeester Martijn Dadema een week daarvóór weten. Het milde parkeerregime duurde vervolgens nog drie maanden.

In de afgelopen twee weken werden er 35 bonnen uitgeschreven. Daarvan moesten 34 foutparkeerders 90 euro boete betalen: 31 vanwege ontbreken parkeerschijf, twee vanwege parkeren op trottoir en één vanwege parkeren op plaats voor laden en lossen. Eén bezoeker, die zijn auto zonder geldige kaart op een invalidenparkeerplaats achterliet, diende 370 euro af te tikken.

Staatskas

De gemeente Raalte plukt zelf niet de financiële vruchten van bekeuringen vanwege fout parkeren. Die boetes komen ten goede aan de staatskas. Raalte incasseerde voorheen wel de parkeergelden. Daar staat tegenover dat de gemeente heeft bezuinigd op handhaving. Tegenwoordig draaien drie boa's gezamenlijk een werkweek van twintig uur. Tot 3 april werkten twee boa's samen wekelijks veertig uur.

De gemeente wil het nieuwe parkeerbeleid aan het einde van dit jaar evalueren. Voorwaarde bij invoering was dat er geen parkeerproblemen mochten ontstaan. Met tellingen van geparkeerde auto's op diverse tijdstippen wordt de druk op de diverse blauwe zones in kaart gebracht. Ook mogen middenstanders, bezoekers van het centrum en andere betrokkenen hun mening geven.

Knelpunt