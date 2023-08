Christian (38) redt na Zwolle opnieuw een kartbaan (maar deze keer over de grens)

Kartbanen in Zwolle en Lelystad had hij al. Nu breidt Christian Snoek (38) zijn ‘race-imperium’ verder uit. En nog wel over de Duitse grens, waar hij mede-eigenaar is geworden van een megabaan met veel spannende bochten. Is er in Duitsland ook het ‘Max'-effect?