Fusie machinebedrijven Schuitemaker en Veenhuis beklonken

Vaart achter nieuwbouw op locatie Marissink in Nieuw Heeten

9:10 Voor gegadigden voor nieuw te bouwen woningen in Nieuw Heeten gloort weer hoop aan de horizon. Er is een plan in de maak om op de locatie Marissink een nieuwe wijk te creëren. In eerste instantie gaat het om ongeveer twaalf woningen in de komende tien jaar.