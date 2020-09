Gaan de hoogspanningskabels ondergronds? Raalter buurt blij gemaakt met dode mus

Noodkreet over acute woningnood Haarle blijkt gehoord: ‘Vaart zit er nu goed in’

7 september Een oplossing voor de acute woningnood in Haarle is een stap dichterbij. In een overleg met Plaatselijk Belang Haarle heeft de gemeente laten weten naar locaties te zoeken waar nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. De betrokken partijen zijn positief gestemd over het vervolg.