Gaslek zorgt voor opstopping op N332 bij Heeten

Niemand betrapt bij alcoholcontrole Raalte

25 augustus In Raalte is donderdagavond een grote alcoholcontrole gehouden. Niemand van de weggebruikers die moesten blazen, had te veel alcohol gedronken. Het team verkeershandhaving van de politie Zwolle hield bestuurders staande in de Burgemeester Kerssemakersstraat.