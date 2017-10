Gastoptreden Wies in Andermans Veren Live

update II Man uit Dalfsen zwaargewond bij ongeluk met tractor in Heino

20 oktober Een 31-jarige man uit Dalfsen is vrijdagmiddag in Heino ernstig gewond geraakt bij een ongeluk met een tractor. Het been van het slachtoffer kwam bekneld te zitten. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onbekend wat er precies gebeurd is.