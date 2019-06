Geboorte van het jubileumboek van VV Heino

Meer dan 20.000 foto’s, onvergetelijke verhalen, treffende doelpunten, maar ook verdriet en degradatie. Vijftig jaar VV Heino is overzichtelijk gevat in een hip jubileumboek. En leidt ook nog tot een clublied en nieuw logo en tenue.

Hoeveel uren werk er in zitten, willen de mannen Eric van den Brink, Peter Vervloet en Arjen Stegeman niet kwijt. Ze vinden het zelfs onbelangrijk. Het gaat om het resultaat. En dat mag er zijn; een prachtig exemplaar van 192 pagina’s met onvergetelijke verhalen, spraakmakende foto’s, uitslagen en treffende doelpunten. Allemaal in kaart gebracht, op geschmuckt met ‘strooigoed’ en hip vormgegeven.

Geboren

,,Zo’n boek wordt geboren”, zegt Stegeman trots. ,,Maar voordat we er een lijn in hadden. Je bedenkt thema’s, leest gebeurtenissen. Zoals het verhaal over de doorgezaagde doelpalen. Of over juffrouw Jansen die het vrouwenvoetbal heeft geïntroduceerd. Het is één grote puzzel. Uiteindelijk valt alles samen. We wachten alleen nog op de uitslag van de laatste wedstrijd van dit seizoen. Kan die ook nog mee.”

Namen

,,Eigenlijk is Arjen de bron van de ellende”, grapt Vervloet. ,,Hij heeft zo veel informatie verzameld. Van complete plakboeken die sommigen bij hebben gehouden tot aan 20.000 foto’s toe.” De voorzitter laat een dik pak fotovellen zien. Op elk vel staan zo’n acht foto’s afgedrukt, ieder voorzien van een code. Ernaast ligt een boekwerk met namen. ,,Want dan heb je al die foto’s wel, maar wie staan er allemaal op?”, vervolgt Vervloet. ,,Die hebben we onder de leden moeten rouleren. En dan nog alle uitslagen, wie de doelpunten hebben gemaakt, de kampioenschappen en degradatie. Daar hebben we gelukkig onze statistiekenman Eric voor. Hij heeft alles per decennia uitgewerkt en in een mooi overzicht verwerkt.”

Schrijver

Alle verhalen zijn professioneel opgeschreven door een bevriend schrijver. Een ander heeft zich ontfermd over de vormgeving en weer een ander over de eindredactie. Wat er in het boek uitspringt, kunnen de mannen niet zeggen. ,,Het is een combinatie van alles. En dat spat eraf”, meent Van den Brink. ,,Het mooiste is eigenlijk nog, dat ons team een samenstelling van verschillende mensen is. Dat heeft het jubileumboek gevormd zoals het nu is. Maar ook het bedenken van een eigen clublied. Dat hadden we niet eens. En een nieuw logo en tenue. Allemaal vanwege dit project.”