Gedroomd plan van gemeenteraad voor aanpak Kruispunt Bos in Raalte pakt 15 miljoen duurder uit

Gedeputeer­de spreekt minister over N35: ‘Dat er draagvlak is, is nu wel duidelijk in Den Haag’

28 oktober Gedeputeerde Bert Boerman en minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat hebben dinsdag gesproken over de N35. Niet om knopen door te hakken, maar om een besluit over de provinciale weg ‘goed voor te bereiden’. ,,Dat er in de regio draagvlak is voor verbreding van de N35, is nu ook wel in Den Haag geland”, zegt Boerman.