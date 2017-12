'Geen behoefte aan centraal vuurwerk in Raalte'

Er is een vuurwerkverbod van kracht tijdens de jaarwisseling in het centrum van Raalte, om schade en overlast te voorkomen. Maar een centraal afsteken van vuurwerk staat niet op de wensenlijst van de gemeente.

,,Ik heb ik Raalte geen behoefte gehoord voor een centraal vuurwerk’’, zegt burgemeester Martijn Dadema. ,,Lekker zelf vuurwerk afsteken, dat houden we in stand. Behalve dan in het centrum van Raalte dan. Na evaluatie met ondernemers, brandweer en betrokkenen hebben we wederom besloten tot het vuurwerkverbod. Dat er nu een ijsbaan staat, heeft geen invloed gehad op dat besluit. Al hadden we daar wel apart wat voor moeten regelen als we het verbod niet hadden afgekondigd.’’

Carbid schieten

Dadema geeft verder aan dat het bezit van illegaal vuurwerk hard wordt aangepakt, en dat ook het carbid schieten streng wordt gecontroleerd. Het in de regio populaire carbid schieten valt overigens niet onder het vuurwerkbesluit. Dat is geregeld in een APV (Algemeen Plaatselijke Verordening). ,,We controleren streng’’, aldus Dadema. ,,We hebben in de afgelopen jaren nog geen dwangsommen hoeven opleggen, maar dat willen we zo houden. Een paar jaar geleden ontplofte een complete giertank. Ook willen we geen Dikke Bertha’s. Er zal volop worden gecontroleerd.’’